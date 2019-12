Kartta kertoo, missä on todennäköisimmin valkea joulu – rajat menevät lähivuosina uusiksi

Valkean joulun todennäköisyys on todennäköisesti laskenut. Ilmatieteen laitos selvittää lähivuosina kuinka paljon.

Joulu lähestyy ja sen myötä ihmisten mieliin nousee jokavuotinen kysymys: tuleeko joulusta valkoinen vai musta?

Tilastoja katsomalla arvaaminen helpottuu huomattavasti. Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan joulu on lähes kaikkialla Suomessa useammin valkoinen kuin musta. Tiedot perustuvat vertailukaudella 1981-2010 tilastoituihin havaintoihin. Yllä olevalla videolla nähdään lähipäivien sääennuste.

Ne näyttävät varsin yksiselitteisiltä. Toisena ääripäänä on Ahvenanmaan seutu, jossa lumetonta on keskimäärin joka toinen joulu.

Siihen verrattuna Helsingissä sijaitsevan Kaisaniemen havaintoaseman peittää jouluaattoaamuna lumi 6-8 kertaa kymmenestä. Yhteensä mustia aattoaamuja on ollut 35.

Toinen ääripää löytyy esimerkiksi Sodankylästä, jossa on ollut lunta maassa mittaushistorian jokaisena aattoaamuna. Tosin vuonna 1938 lunta oli ainoastaan kaksi senttiä, mutta ensilumi olikin satanut vasta noin viikkoa aiemmin.

Hauska yksityiskohta on sekin, että Helsingin lumisimpana jouluaattona vuonna 1915 maata peitti peräti 63 sentin lumikerros. Se on sentin enemmän kuin Sodankylän lumisimpana jouluaattona.

Jouluna pohjoisessa lunta on tyypillisesti liki 40 senttiä, Keski-Suomessa noin 30 senttiä ja Etelä-Suomessakin 5-10 senttiä.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Nina Karusto kertoo, että uusi vertailukausi on tuloillaan.

– Lähivuosina. Siinä menee kauan aikaa, ennen kuin koko systeemi saadaan kasaan. Muutosta on varmasti tapahtunut, mutta sitä on vielä hankala arvioida. Viime vuosien suunta on ollut, että lumipeite tulee myöhemmin ja lähtee aikaisemmin, hän sanoo.

– Viime vuodestakin voi jo todeta, että talvissa on paljon vaihtelua. Se on kuitenkin varmaa, että lunta on ainakin jossain vaiheessa talvea.

Karusto arvelee, että valkean joulun todennäköisyys voi olla pienempi seuraavalla vertailukaudella. Hänen mukaansa on kuitenkin hankala arvioida etukäteen, kuinka paljon pienempi se on.

Viime vuonna meteorologi Hannu Valta esitti arvion, jonka mukaan valkean joulun todennäköisyys Helsingissä olisi nykyään lähempänä joka toista joulua tai jopa sen alle.

Tuolloin joulukuu olikin maan eteläosissa keskiarvoa vähälumisempi. Kokonaisuutena lunta tuli kuitenkin talvella runsaammin kuin vuosien 1981-2010 keskiarvo, etenkin helmi-maaliskuussa.

Tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen meteorologit ennustavat, että valkea joulu on tulossa ainoastaan maan pohjoisosiin, joita peittää jo nyt runsas lumi.

Sen sijaan esimerkiksi Kuopion ja Jyväskylän korkeuksilla ei näytä yhtä valkealta. Ennusteissa näkyy ensi viikolle plusasteita ja sateita vetisessäkin olomuodossa.

Lumitilanteen ennustaminen yli kahden viikon päähän on vaikeaa, sillä sää jojoilee paljon jo alkavan viikon aikana: toisena päivänä voi sataa lunta, toisena vettä, joka sulattaa lumia pois.