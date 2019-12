Lumi valui kuin pöytäliina Turun seudulla. Meteorologi kertoo, mistä oikein on kyse.

Turun seudulla luontoa tarkkaillut 60-vuotias Tommi Vuorinen kuvasi sukunsa kotitalon pihalla erikoisen sääilmiön tiistaina Paattisissa.

– Lumesta oli syntynyt talvipeitto kesäpöydälle, hän kertoo Ilta-sanomille.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä oli satanut lunta pöydälle.

– Huomasin aamusella, että lasiselle kesäpöydälle, jonka olen tehnyt vanhasta ompelukoneesta oli yöllä satanut lunta, hän kertoo.

Vuorinen kertaa, miten kaikki oikein tapahtui.

– Pöytä on aavistuksen kallellaan etelään siten, että aurinko on hiukan päässyt lämmittämään ja lumi on alkanut hiljalleen valua. Nähtävästi on ollut juuri sopiva lämpötila, että reunan yli ulottuva lumi on päässyt jäätymään. Oli vielä nytkin iltahämärissä paikallaan ehjänä.

Meteorologin mukaan tarvitaan sellainen sää, että lumihiutaleet pysyvät kauniin muotoisina, jotta ne tarttuvat toisiinsa kiinni.

Meteorogi: Tarvitaan sopivat olosuhteet

IS kysyi meteorologilta, mistä ilmiö johtuu ja miten harvinaisen kuvan Tommi nappasi.

– Tarvitaan sellainen sää, että lumihiutaleet pysyvät kauniin muotoisina, jotta ne tarttuvat toisiinsa kiinni. Ei saa siis olla liian lämmintä eikä toisaalta liian kova pakkanen, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo Ilta-Sanomille.

Jääkiteet ja lumihiutaleet jäävät tällöin helposti kiinni.

– Ilmiön toteutuminen helpottuu, jos on lumi pikkaisen märkää eikä se ole toisaalta liian painavaa. Sopiva tilanne, jossa lumi roikkuu kuin peite, voi kyllä syntyä vuosittain, Rinne sanoo.