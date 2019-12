Laura Huhtasaari hermostui koululaisten julisteesta – oikeuskansleri: Tamperelaiskoulu ei toiminut väärin

Koululaisten ryhmätyönä tekemä juliste aiheutti äläkän viime vuoden syksyllä.

Tamperelaiskoulu sai synninpäästön apulaisoikeuskanslerilta tapauksessa, jossa koulun oppilaat olivat tehneet ryhmätyönä kantaa ottavan julisteen. Julisteesta nousi kärjekäs julkinen keskustelu syksyllä 2018, kun silloinen perussuomalaisten kansanedustaja, nykyinen europarlamentaarikko Laura Huhtasaari tviittasi kuvan siitä.

Maahanmuuttoa käsittelevässä, sosiaalisessa mediassa julkaistussa julisteessa luki "Suomeen vai kuoleen". Suomeen-sanan alla on presidentti Sauli Niinistön ja Pekka Haaviston (vihr.) kuvat ja kuoleen-sanan alla Huhtasaaren ja Jussi Halla-ahon (ps.) kuvat. Välissä on kuva veneestä, joka on äärimmilleen täynnä turvapaikanhakijoilta vaikuttavia ihmisiä. Huhtasaari sanoi tviitissään, että peruskouluissa ja lukioissa "kannustetaan vihaan" demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan.

Huhtasaaren tviittaama kuva julisteesta oli aiemmin julkaistu kaupungin Instagram-tilillä. Tili kuuluu Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma Taidekaarelle.

Asiasta kanteli oikeuskanslerille kaksi yksityishenkilöä. Kantelussa arvosteltiin koulun, sen rehtorin ja opettajien sekä kulttuurikasvatusohjelmaa organisoineen kaupungin kulttuurikasvatusyksikön menettelyjä.

Kanteluissa arvosteltiin muun muassa koulun opetusta poliittisesti johdattelevaksi sekä julistetta provokatiiviseksi ja poliittiseksi. Myös sitä kritisoitiin, että kuva julisteesta ylipäätään julkaistiin.

Poliittisten puolueiden siedettävä julisteen kärjekkyyttä

Juliste tehtiin koululla osana kaupungin yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettua kulttuurikasvatusohjelmaa. Tehtävänantona oli laatia kantaa ottava juliste. Tuohon aikaan tammi-helmikuussa ajankohtaista olivat presidentinvaalit, joissa ehdolla olivat muun muassa Niinistö, Haavisto ja Huhtasaari.

Oppilaat olivat itse halunneet ottaa kantaa ajankohtaiseen aiheeseen, jollaisena he pitivät perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikkaa.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö ei menetellyt virheellisesti julisteen tehtävänannon ja ohjauksen kanssa.

– Ilmaisun- ja sananvapaus ovat kansainvälisten sopimusten mukaan myös lapselle ja oppilaalle kuuluvia oikeuksia. Oppilaiden julisteessa oli kärjekkyyttä, joka oli omiaan kirvoittamaan reaktioita, apulaisoikeuskansleri toteaa ratkaisussaan.

Hänen mukaansa julisteessa ei kuitenkaan ylitetty niitä rajoja, joita poliittisen puolueen ja sen johtajien voitiin edellyttää sietävän osana yhteiskunnallista keskustelua.

Julisteen tehtävänannon lisäksi apulaisoikeuskansleri pohti sen julkaisua Instagram-tilillä henkilötietojen luovuttamisen kannalta. Kuvassa näkyi kolmen oppilaan etunimet, ja julkaisusta ilmenivät lisäksi, millä luokalla oppilaat olivat.

Oppilailta oli kuitenkin erikseen kysytty suostumusta kuvan julkaisemiseen kulttuurikasvatusohjelman tilillä. Lisäksi tapahtuma-aikana tammi-helmikuussa 2018 voimassa olleessa Opetushallituksen ohjeistuksessa 15 vuotta täyttäneiden katsottiin voivan antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Oppilaat olivat yhdeksäsluokkalaisia ja jo 15 vuotta täyttäneitä tai hyvin lähellä tuota ikää, apulaisoikeuskansleri toteaa.

Siten julkaisun kanssa ei menetelty lainvastaisesti tai muutenkaan virheellisesti.