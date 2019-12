Luvassa selkeä pakkaspäivä ennen keskiviikon myrskyä

Tiistaina aamulla maan eteläosassa sataa vielä monin paikoin lunta, keski- ja pohjoisosassa sää on laajalti poutainen.

Pilvisyys on vielä idässä ja etelässä runsasta, mutta sää selkenee lännestä alkaen lähes koko maassa. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Illalla ja yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja vähitellen voimistuva tuuli kääntyy etelään.

Päivälämpötila on maan eteläosassa 0 – 4 pakkasella, keskiosassa on pakkasta 4 – 10 astetta ja pohjoisosassa on laajalti 10 - 15 astetta pakkasta.

Keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja lännestä saapuu lumisadealue, joka leviää yöksi lähes koko maahan. Lännessä sadealueen jälkipuolella sataa vettä.

Läntisillä merialueilla lounaistuuli voi voimistua myrskyksi asti, maa-alueilla kohtalainen tai navakka etelätuuli on puuskissa kovaa.

Päivälämpötila on maan länsiosassa yhdestä pakkasasteesta kolmeen asteeseen, itäosasta Meri-Lappiin on pakkasta 1 – 5 astetta ja itäisessä Lapissa on pakkasta 10 - 15 astetta.

Torstaina maan etelä- ja keskiosassa satelee monin paikoin lunta, paikoin myös pohjoisessa. Länsirannikon tuntumassa sade tulee myös vetenä. Sää on pilvinen koko maassa, mutta paikoin pilvipeite voi rakoilla. Etelätuuli on kohtalaista.