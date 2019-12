Yöllä etelään hiipii pohjoisen holotna – aamulla voi olla maa valkoisena

– Pohjoisessa Lapissa olosuhteet ovat olleet sopivat lämpötilan laskulle, sillä sää on ollut selkeä ja tuuleton. Lapin päällä on tällä hetkellä kylmää ilmamassaa, ja se on mahdollistanut lämpötilan laskun jopa 30 pakkasasteeseen. Tämän lisäksi kaamos on alkanut pohjoisessa, mikä tarkoittaa sitä, että aurinko ei nouse lainkaan. Lämpötila voi tällöin laskea pitkälle aamuun ja sen ylikin.