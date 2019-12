Yle: Suomella on ”melko täsmällinen” suunnitelma Suomen kansalaisten tuomiseksi pois al-Holin leiriltä

Suomella on voimassa oleva suunnitelma Suomen kansalaisten siirtämisestä al-Holin leiriltä Suomeen, Ylen uutisten lähteet kertovat. Suunnitelmaa kuvataan melko täsmälliseksi.

Suunnitelman lähtökohtana on lasten siirtäminen, mutta käytännössä leiriltä ei luovuteta lapsia ilman aikuisia, joten Suomi on suunnitellut sekä lasten että aikuisten kuljettamista. Välillä on suunniteltu koko ryhmän ja välillä vain osan siirtämistä.