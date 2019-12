Näin Suzuki PV viritettiin kiitämään jäällä 131 km/h: ”Pelotti, että se ei pysähdy ennen rantaa” – katso video

Suomalainen Stunt Freaks Team tekee videoita hurjista stunteista moottoriajoneuvoilla. Käsittelyyn pääsi legendaarinen Suzuki PV -mopo.

Keuruulainen Juha Ruokolainen on perustanut kahden kaverinsa kanssa moottoripyörillä ja -kelkoilla stuntteja ajavan yrityksen. Stunt Freaks Team -nimisen ryhmän miehet Ruokolainen, Antti Leppänen ja Janne Myllyoja ovat vuodesta 2007 asti kuvanneet stunt-videoita, joita he jakavat YouTubessa ja muilla video- ja kuvasivustoilla.

Stunt Freaks Teamillä on yli puoli miljoonaa seuraajaa. Ruokolainen arvelee, että noin puolet seuraajista on ulkomailta. Videot tehdäänkin englanniksi. Suomalaiset pääsivät myös BBC:n haastatteluun kertomaan videoistaan.

– Ulkomailta löytyy suurempi fanitus moottoriurheilulle. Siellä on isompia sivustoja, missä videoita jaetaan. Monesti on tullut vastaan, että videoita on katsottu monia kymmeniä miljoonia kertoja, Ruokolainen kertoo.

Ruokolainen ja kumppanit halusivat tuunata legendaarisen Suzuki PV -mopon ihan uusille kierroksille vaihtamalla sen moottorin.

– Teho alkuperäisessä Suzuki PV:ssä on 1,5 hevosvoimaa, ja tässä on nyt noin 55. Eli se on sellainen 50-kertainen lisäys, Ruokolainen kertoo.

Viritetty menopeli kulkee järven jäällä 131 kilometrin tuntivauhtia. Ruokolainen tunnustaa, että alussa vähän pelotti.

– Ensimmäistä kertaa, kun testattiin sitä asfalttikentällä, niin tuli ensimmäistä kertaa olo, että vitsi tässä on jo vähän liikaa tehoja. Ihan pikkuisen kun hipaisee kaasua, niin se lähtee keulimaan. Ja sitten siinä on vain vakiojarrut eli rumpujarrut, joilla ei käytännössä tee mitään siinä vauhdissa, Ruokolainen sanoo.

– Eniten pelotti, että se ei pysähdy ennen rantaa, kun jarrut saattaa pettää milloin tahansa. Se on todella mielenkiintoinen ajaa, koska runko on kuin polkupyörässä, todella heppoinen, ja nyt siinä on 50 hevosvoimaa tehoa.

Katso jutun pääkuvana olevalta videolta, miten Suzuki PV kulki järven jäällä!