Suomalaisäiti vertaili, millaista on elää pienen lapsen kanssa USA:ssa ja Suomessa – New York Timesin lukijoilta kommenttiryöppy

New Yorkissa perheineen asunut toimittaja Anu Partanen palasi vuosi sitten Suomeen. Partanen ja hänen puolisonsa Trevor Corson kirjoittivat New York Timesissa, mikä kaikki on Suomessa paremmin.

Toimittaja Anu Partanen kirjoitti miehensä Trevor Corsonin kanssa The New York Timesiin pitkän mielipidekirjoituksen. Yhdysvalloissa esikoisensa saanut Partanen on muuttanut reilu vuosi sitten perheineen takaisin Suomeen, ja pariskunta kertoo nyt, millaista lapsiperhearki on kahdessa täysin erilaisessa yhteiskunnassa.

Partanen ja Corson kertovat, että Brooklynissa New Yorkissa asuminen oli kahden freelancerina työskentelevän aikuisen tuloilla jatkuvaa taistelua siitä, mihin rahat riittävät. Taloudellinen turvattomuus ahdisti. Entä jos joku perheestä sairastuisi ja tarvitsisi hoitoa? Siihenkään ei olisi ollut varaa.

Pelkästään lapsen päivähoitokulut hipoivat pilviä, ja tulevat koulumaksut olisivat olleet vielä hurjemmat. Yhä useampi perhe kamppailee Yhdysvalloissa samanlaisten ongelmien kanssa kuin Partasen ja Corsonin perhe, he kirjoittavat.

Vuosi Suomessa osoitti, että muutto oli oikea ratkaisu

Kun Partanen sai työtarjouksen kotikaupungistaan Helsingistä, perhe ei aikaillut, vaan päätti muuttaa Suomeen. Perheen lähipiiri tuki muuttopäätöstä.

Päätös osoittautui pian oikeaksi. Arki Yhdysvalloissa ja arki Suomessa on Partasen ja Corsonin mukaan täysin erilaista.

– Suomessa arki on monin tavoin helpompi hallita, vaikka meillä on toki samat lapsiperheen haasteet täällä kuin Yhdysvalloissa.

Suomessa elämisen parhaiksi puoliksi he luettelevat julkisen terveydenhuollon, alhaiset päivähoitomaksut sekä korkeatasoisen ja ilmaisen koulutuksen. Myös vanhempainvapaan jakaminen perheen aikuisten kesken sekä pitkät vuosilomat saavat perheeltä kiitosta.

– Kun vertaa arka täällä ja arkea Yhdysvalloissa, täällä on fantastista, he kirjoittavat.

Yhdysvalloissa pohjoismainen järjestelmä käsitetään usein sosialismiksi, mutta Partanen ja Corson muistuttavat, ettei näin ei ole. Suurin ero on heidän mukaansa Suomen tarjoamassa yksilönvapaudessa.

Vuonna 2008 Yhdysvaltoihin muuttanut Partanen on käsitellyt samaa aihetta aiemminkin. Vuonna 2016 Partaselta ilmestyi Harper Collinsin kustantama The Nordic Theory of Everything. Kirjassaan Partanen vertaa Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen yhteiskuntamallien eroja.

Toimittaja ja kirjailija Anu Partanen kuvattuna Helsingissä tammikuussa 2017.

Lukijat: Sosiaalidemokraattisen järjestelmän rakentaminen ei onnistuisi USAssa

Tänään The New York Timesissa julkaistu kirjoitus oli illansuuhun mennessä kerännyt jo lähes 600 kommenttia lukijoilta ympäri maailmaa.

Moni kirjoittaja ihailee sitä, millä tavoin asiat on Suomessa hoidettu, mutta epäilee samalla, ettei hyvinvointivaltion malli toimisi Yhdysvalloissa. Yhtä moni miettii sitäkin, mitä toimenpiteitä Yhdysvalloissa pitäisi tehdä, jotta päästäisiin lähemmäs pohjoismaista hyvinvointivaltion mallia, vaikka suoraan siihen siirtyminen koetaankin mahdottomaksi.

– Tämä kaikki kuulostaa ihanalta, eikä minulla ole syytä epäillä, etteikö tällainen järjestely toimi Suomessa. Mutta jos tulkitsen tilastoja oikein, Suomen bruttokansantuote on pienempi kuin Missourin osavaltion. Toivoisin, että näitä (Suomen) ajatuksia ja malleja voitaisiin käyttää, mutta rehellisesti sanottuna en luota (USA:n) hallituksen olevan jatkossa vähemmän korruptoitunut kuin mitä se jo nyt on, Adam R Kentuckysta kirjoittaa.

Alan New Yorkin Brooklynista on samaa mieltä:

– Voimme pyrkiä sellaiseen yhteiskuntaan ja talousjärjestelmään, joka palvelee amerikkalaisia nykyistä paremmin. Suomen kaltaisen järjestelmän luominen Yhdysvaltoihin asettaisi kuitenkin vähintään valtavia, monimutkaisia haasteita.

– Suomen tai muiden Pohjoismaiden kaltaisen yhteiskunnan rakentaminen olisi pitänyt aloittaa sata vuotta sitten, nimimerkki SC Philadelphiasta Pennsylvaniasta puolestaan kirjoittaa.

Osa kirjoittajista huomauttaa, että esimerkiksi presidentti Donald Trumpin käsitys Suomesta sosialistisena holhousvaltiona on pitkälti pelkästään Trumpin ja tämän kannattajien ylläpitämä virheellinen mielikuva.

Gordon Alderink Michiganista kirjoittaa, ettei monikaan jaksa nähdä vaivaa ottaakseen selvää, mitä sosialismi tarkoittaa, ja mitä tarkoittaa pohjoismainen malli.

– Suomi on sosialistinen maa tiettyyn pisteeseen asti. Moni ajattelee virheellisesti, että sosialismi on synonyymi kommunismille, mikä puolestaan johtaa hyvin negatiivisiin mielikuviin.

”Väittämät pitävät paikkansa vain Helsingissä”

Nimimerkki No False Enthusiasm huomauttaa Yhdysvaltain armeijan kustannuksista.

– Puolustusbudjetin osuutta Yhdysvaltain ja Suomen välillä ei voi edes verrata toisiinsa. Jos Yhdysvallat voisi vähentää sotilaallisia menojaan, julkista rahaa voisi käyttää terveydenhuoltoon, lastensuojeluun, koulutukseen ja niin edelleen, hän pohtii.

Jyväskylässä jo viisi vuotta asunut Kara kirjoittaa, että mielipidekirjoituksen väittämät Suomesta pitävät paikkansa, mutta vain pääkaupunkiseudulla.