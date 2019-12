HS: Vankilaolojen kohentuminen Jari Aarnion selliosastolla ihmetyttää muita vankeja ja vartijoita

Helsingin huumepoliisin entinen pomo Jari Aarnio suorittaa huumerikostuomiotaan Helsingin vankilan osastolla B32, joka on yksi vankilan suljetuista osastoista. Helsingin Sanomien mukaan vankilaolosuhteet Aarnion osastolla ovat kohentuneet siinä määrin viime aikoina, että se on herättänyt närää sekä vankien että vartijoiden keskuudessa.

HS:n haastattelemat vangit ja vartijat pitävät selvänä, että B32-osaston vankilaolojen kohennuksen syynä on Aarnion läsnäolo. Vankilanjohtaja Jouko Pietilä kuitenkin kiistää tämän ja perustelee osaston uusia sääntöjä erityisesti eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuilla, joiden mukaan vankien pitäisi saada olla ulkona selleistään vähintään kahdeksan tuntia päivässä.

Hänen mukaansa tarkoitus on avata kaikkia osastoja vastaavalla tavalla, ja B32-osastosta on hyvä aloittaa, koska se on niistä pienin.