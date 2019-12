Viikko alkaa lauhana – keskiviikkona mitataan jopa myrskylukemia

Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 0 - 5 astetta, Pohjanmaan maakunnissa on heikkoa pakkasta, Lapissa on laajalti pakkasta 6 – 10 asteen välillä ja pohjoisimmassa Lapissa on pakkasta paikoin 15 - 20 asteen välillä. Yötä kohti sää kylmenee.