”Olen osoittanut kykyni” – Lue Sanna Marinin puhe puoluevaltuustolle

Sanna Marin puhui Sdp:n puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

”Hyvät ystävät, hyvät toverit,

Bästa kamrater,

Meillä on ollut aikamoinen vuosi. Antin sairastuminen vakavasti viime jouluna oli asia jota en minä, eikä kukaan meistä osannut odottaa. Elettiin vaalikevättä, puheenjohtajatentit olivat alkamassa, eikä meillä ollut varmuutta pääministeriehdokkaamme kunnosta ja toipumisesta. Se oli kova paikka.

Minulta ei tuolloin kysytty, olenko valmis johtamaan puolueen vaaleihin vai en. En minäkään kysynyt. Sillä ei ollut vaihtoehtoja. Oli koottava joukot, tehtävä suunnitelma ja näytettävä suomalaisille, että me olimme tilanteen tasalla. Ja tässä me onnistuimme.

Me onnistuimme, koska me seisoimme yhdessä rintamassa ja meillä oli yhteinen päämäärä. Muuttaa Suomen suunta.

Kuinka moni teistä oli paikalla Sdp:n vaalistartissa helmikuussa täällä Helsingissä?

Aika moni. Te varmasti muistatte hyvin, kuten minäkin, sen tunnelman joka tilaisuudessa oli. Vain päivää aiemmin puolueen varapuheenjohtaja, toverimme Maarit Feldt-Ranta oli kertonut, että hänen syöpänsä oli uusiutunut, eikä hän enää tulisi töihin. Antin sairastuminen, Maaritin sairastuminen. Vaaleihin oltaisiin voitu lähteä toisenlaisistakin tunnelmista.

Kuitenkin surun keskellä me löysimme toisistamme lohtua ja voimaa. Vaalistartista ei tullut muistotilaisuutta. Tilaisuus oli yksi innostavimmista, jossa olen puolueurani aikana ollut. Vaikeudet tiivistivät meitä ja me päätimme, tulee mitä tahansa, me selviämme ja me voitamme. Sillä meillä on tehtävä. Muuttaa Suomen suunta.

Noiden kuukausien ja viikkojen aikana puoluejohto, se porukka joka meitä oli jäljellä, hitsautui yhteen. Me tuimme toisiamme ja laitoimme kaikki erimielisyydet sivuun.

Me emme vain selvinneet. Me onnistuimme. Puolueen kannatus vahvistui. Ja me voitimme vaalit. Muutos alkoi 14.4.2019. Ja sillä tiellä me olemme nyt.

Hyvät toverit.

Meidän työmme on kesken. Me lupasimme suomalaisille muutosta ja nyt on aika katsoa eteenpäin. Meillä on tehtävä.

Hallituksen taival ei tule olemaan helppo. Se ei haittaa.

Mikään, mitä sosialidemokraattinen liike on historiansa aikana tehnyt ei ole ollut helppoa. Mutta se on ollut oikein. Kahdeksantuntinen työpäivä, peruskoulu, pohjoismainen hyvinvointivaltio. Meillä on ollut tehtävä ja meillä on yhä.

Kun me neljän vuoden päästä katsomme tätä hallituskautta taaksepäin, meidän on nähtävä ne teot, joita suomalaisille vaaleissa lupasimme ja jotka hallitusohjelmaan neuvottelimme.

Aidosti maksuton toisen asteen koulutus joka ikiselle nuorelle. Kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus jokaiselle lapselle. Ilmastokestävä yhteiskunta, joka luo työtä ja hyvinvointia kaikkialle Suomeen. Yhteiskunta, jossa työntekijöiden oikeudet toteutuvat ja jossa työelämän laatua parannetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka toteutetaan ihminen, eikä rakenteet edellä. Maa, jossa jokainen voi ikääntyä levollisin mielin ja ihmisarvoisella tavalla.

Sdp on kansainvälinen liike. Olen ylpeä tavasta, jolla koko hallitus on hoitanut EU-puheenjohtajuuskauden vaativat tehtävät. Aikamme suuret haasteet eivät ratkea vain kotimaisin päätöksin. Tarvitsemme vahvaa, sopimuksiin perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja pelisääntöjä. Se on pienen maan turva.

Hyvät toverit.

Olen hyvinvointivaltion kasvatti ja kiitollinen siitä, millä tavoin yhteiskunta on minua tukenut elämäni vaikeinakin aikoina. Olen saanut elää turvallisen lapsuuden, kouluttautua ja tavoitella unelmiani. Sen mahdollistaminen kaikille on ajanut minut mukaan politiikkaan. Tiedän omakohtaisesti vähävaraisen työläisperheen lapsena hyvinvointivaltion merkityksen ja sen, että me sosialidemokraatit olemme sen parhaita puolustajia.

Hyvät ystävät.

Kumpi tahansa meistä valitaan tänään Sdp:n pääministeriehdokkaaksi, on selvää, että työhön on tartuttava heti. Perehtymisaikaa ei ole. Työmarkkinatilanne on erittäin vaikea. Ulkoministeriössä kuohuu. Hallituksen rivit on saatava suoriksi. Luottamus ja toimintakyky on palautettava.

Voin tarttua tähän työhön heti. Hyvät toverit, minä olen tilanteen tasalla. Tunnen hallituskumppanit, tunnen valtioneuvoston jäsenet. Olen heidän kanssaan kuusi kuukautta työskennellyt ja neuvotellut. Onnistuneesti.

Yksikään tehtävä, joka minulle on eteen tullut, ei ole jäänyt tekemättä.

Teillä on valtavan suuri tehtävä ja vastuu valita Suomen seuraava pääministeri. Ja te varmasti pohditte niitä ominaisuuksia, joita tällä henkilöllä tulisi olla.

Ensinnäkin pääministerin pitää osata neuvotella ja sovitella eri näkökulmia yhteen.

Johdin hallitusohjelmaneuvotteluissa ensimmäistä neuvottelupöytää Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi. Voitte uskoa, ettei ollut hallitusneuvottelujen helpoin tehtävä yhteensovittaa Keskustan ja Vihreiden näkemyksiä esimerkiksi metsienkäytöstä ja turpeesta. Neuvottelutulos kuitenkin saatiin aikaiseksi ja hyvät toverit, kun te vertaatte hallitusohjelmaa ja Sdp:n vaaliohjelmaa, voitte todeta, että hyvin onnistuimme.

Neuvottelutaito ja -kyky on muuta kuin juonimista ja peliä. Se on ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Se on kykyä joustaa ja kykyä samalla pysyä lujana. Se on ratkaisun etsimistä muiden puolesta. Tässä minä olen hyvä.

Toiseksi, pääministerin pitää johtaa. Ei käskyttää, vaan johtaa.

Hallitus on kollegio. Hallituksessa on viisi puoluetta ja ministereillä omat vastuualueensa. Ministereiden on annettava johtaa omaa ministeriötään ja pääministerin tehtävä on tukea tässä. Tarvitaan jokaisen täysimääräinen työpanos, sillä työtä on niin paljon.

Kolmanneksi, pääministerin pitää valita taistelunsa.

Järeimpiä keinoja on käytettävä vain tarvittaessa. Kuiskaus kuuluu monesti huutoa paremmin.

Hyvät toverit.

Jos valitsette minut tähän tehtävään, lupaan omistautua ja tehdä parhaani. Lupaan toimia kuten tähänkin asti. En väistä vastuuta, en pelkää, en horju. Toimin määrätietoisesti ja harkiten. Kuun-telen ja teen päätöksiä. Kokoan ihmisiä yhteen ja olen lojaali. Seison omilla jaloillani. Jokainen joka minut tuntee, tietää, että minua ei voi ohjailla.

Suomella on ollut 75 pääministeriä. Heistä kaksi on ollut naisia. Hallituspuolueiden puheenjohtajista neljä on tällä hetkellä naisia. Mutta hyvät toverit, on hienoa, että tässä maassa on mahdollista, että sukupuolesta tai iästä riippumatta pätevimmät valitaan yhteiskunnan kovimpiin tehtäviin.

Minä olen osoittanut kykyni. Joka kerta.

Hyvät ystävät.

Olen toiminut puolueen varapuheenjohtajana lähes kuusi vuotta. Olen kiertänyt kenttää ahkerasti, tavannut teitä, tavannut muita tovereita, tavannut tavallisia suomalaisia ihmisiä Hangosta Utsjoelle ja Itä-Suomesta Satakuntaan.

Ja teidän puheenvuoroissanne on toistunut yksi kysymys ylitse muiden.

Lähes jokaisessa kohtaamisessa ja jokaisessa tilaisuudessa. Se kysymys kuuluu:

Miten me saamme uuden sukupolven kiinnostumaan politiikasta? Miten me teemme sosialidemokraattisesta liikkeestä jälleen tulevaisuusliikkeen?

Tilanne, jossa nyt olemme, on järkyttänyt meitä kaikkia. Tämän kriisin keskellä on kuitenkin ollut myös valoa ja toivoa. Näiden viime päivien aikana on syntynyt kansanliike. Olen saanut sadoilta ihmisiltä yhteydenottoja, ihmiset ovat aktivoituneet, nuoret käyttävät ääntään.

Tänään teillä on mahdollisuus vastata siihen kysymykseen, jonka olette niin monta kertaa kysyneet. Nyt on aika olla rohkea. Kääntää uusi lehti sosialidemokraattisessa liikkeessä. Valita jotain uutta. Ihminen, joka saa ihmiset liikkeelle.

Tänään teillä on edessä valinta johon ette ole olleet varautuneet. Teillä on suuri valta ja teillä on suuri vastuu. Tämä liike on parhaimmillaan kun se on rohkeimmillaan. Hyvät toverit, minä luotan teihin.

Nyt jos koskaan on aika olla rohkea.