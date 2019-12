Lähihoitajien luonnonkaasut säikäyttivät Lappeenrannassa – ”Kyllä sen nenässä tunsi, kun mentiin sisään”

Hän arvelee, että rakennuksen viemäriputkistossa joku liitos on pettänyt. Rakennus on uudehko, Pekarin muistikuvan mukaan enintään kymmenvuotias, mutta siellä on käyty samoissa epämiellyttävissä, mutta helpottavan vaarattomissa merkeissä jo muutaman kerran.