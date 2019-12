Antti Rinne jyrähti viime aikojen ilmiöstä – ”Väärän totuuden puhuminen on vaarallinen asia demokratian kannalta”

Tiistaina eronpyyntönsä presidentille kiikuttanut Antti Rinne (sd) juhli Linnassa puolisonsa Heta Ravolainen-Rinteen kanssa. IS:lle antamassaan haastattelussa Rinne jyrähti vihapuheesta sosiaalisessa mediassa, joka on hänen mukaansa kiristänyt yhteiskunnallista ilmapiiriä.

– Ihmisten mollaaminen ja mustamaalaaminen on ollut esillä. Valehtelu ja ihmisten päälle väärän totuuden puhuminen on vaarallinen asia demokratian kannalta, puheenjohtaja totesi huolestuneena.

– Minulla on koko ajan yksi tai kaksi poliisia ympärillä. Se kertoo, että meidän yhteiskunnassa on vihapuheen takia riskejä, joita demokratiassa ei pitäisi olla. Monen poliitikon olisi syytä mennä peilin eteen ja miettiä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan.

Somessa huutelun tarkoituksena on vaientaa eri mieltä olevat ja siinä on Rinteen mukaan osin jo onnistuttu. Suomea on pidetty vakaana valtiona, mutta Rinne kantaa huolta päinvastaisesta kehityksestä.