Videoreportaasin nimi on ”Kuinka iPhone piinasi maailman onnellisinta maata.” Keskiviikkona julkaistun ensimmäisen osan aiheena on Nokian rooli Suomen taloudelle, sekä Applen iPhonen musertava vaikutus Nokiaan ja sitä myöten Suomen talouteen.

Sen jälkeen Suomi on onnistunut elvyttämään alan: Aikaisemmin kaikkialla läsnä olleen Nokia-puhelimen sijaan Helsingin elinvoimaista tekniikkaympäristöä dominoivat nyt mobiilipelejä – kuten Angry Birds ja Clash of Clans –tekevät yritykset, ensimmäisen osan esittelytekstissä kerrotaan.

Supercell vahvasti esillä

– Naapurimaissa suomalaisia kuvaillaan pohjoisimmista kansoista oudoimmiksi ja varsinkin heidän kielensä on vaikeaa monille, Vance sanoo. Heidän pohjoismaiset naapurinsa ovat sanoneet, että suomalaiset ovat outoja. Heidän kielensä on pohjimmiltaan haltiamainen. He eivät ole tekemisissä tuntemattomien kanssa tai puhu small talkia. Heidän harrastuksiinsa kuuluu kilpailuja kuten vaimonkanto, ilmakitaran soitto ja tietenkin, kännykänheitto, Vance pohtii jakson alussa.