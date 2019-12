Espanjalainen Pablo näki ensi kertaa Suomen itsenäisyyspäivän kliimaksin – ”Rehellisesti...”

Espanjalaispariskunta Edu ja Marina ovat asuneet Suomessa seitsemän vuotta. He tietävät Suomen itsenäisyyspäivän ja ovat kuulleet Linnan juhlista, joskaan eivät ole koskaan seurannet juhlalähetystä tv:stä.

– Se mikä on hauskaa, on, että ihmiset tosiaan kerääntyvät yhteen katsomaan sitä. Minusta on mukavaa, että suomalaisilla on tällainen tilanne kerääntyä yhteen ja kommentoida jotakin yhteisönä, Edu pohtii.