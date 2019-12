Esperi Caren epäkohdat paljastaneen hoitajan ikimuistoinen vuosi huipentuu Linnan juhliin – Tarja Parkatti ei ole saanut ilmoituksen jälkeen töitä kotiseudultaan, mutta ei kadu

Karijokelaisen lähihoitajan Tarja Parkatin ikimuistoinen vuosi on saamassa arvoisensa päätöksen tänään Linnan juhlissa.

– Jos joku olisi mulle vuosi sitten sanonut, millainen seuraava vuosi tulee olemaan, en olisi uskonut. Tämä on ollut uskomaton vuosi. Ei voi sanoilla oikein kuvata, Parkatti kuvaili STT:lle ennen juhlia.

– Myös palkka pitäisi tarkistaa. Meillä on hirveä vastuu, mutta se ei näy palkassa, hän lisää.

Vaikka epäkohtia on, Parkatti haluaa korostaa, että monissa hoivakodeissa kuitenkin huolehditaan vanhuksista yhä hyvin.

"En kadu mitään"

Parkatti on saanut teostaan laajalti kiitosta, mutta on joutunut myös kärsimään seurauksista. Kotiseudultaan hän ei ole onnistunut löytämään enää töitä. Muualta Suomesta sen sijaan on tullut työtarjouksia.