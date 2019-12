Suomen säässä tapahtuu jyrkkä käänne – itsenäisyyspäivää vietetään vielä matalapaineen vallitessa

Itsenäisyyspäivä vietetään perjantaina matalapaineen vallitessa, sillä sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli itään ja sää on lauhaa. Maan pohjoisosassa on pakkasta ja sentään enimmäkseen poutaa.

– Itsenäisyyspäivän sää on sateinen. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat ovat plussan puolella. Lämpötila on 5 asteen tienoilla. Lapissa ja maan pohjoisosissa on kylmempää. Lapissa voi olla jopa -5 asteesta - 15 asteeseen saakka, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo Ilta-Sanomille.