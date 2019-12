Professori: Poliisilla ei ole vain oikeus, vaan velvollisuus aktiivisesti torjua uusnatsijärjestön toimintaa

Helsingin valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen katsoo, että poliisin linjaus on täysin oikea. Hänen mukaansa kyse ei ole poliisin valtuudesta tai oikeudesta, vaan velvollisuudesta puuttua.

– Julkisella vallalla, käytännössä poliisilla on kansainvälisten sopimusten ja perustuslain valossa velvollisuus aktiivisesti torjua tällaista toimintaa, joka on avoimen rasistista ja väkivaltaista ja pyrkii meidän oikeusjärjestelmämme perusperiaatteiden vastaisiin päämääriin. Kyse ei ole siitä, voidaanko järjestö lakkauttaa ja sen mielenosoitus kieltää, vaan pikemminkin on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kannalta käsketty puuttumaan tällaiseen toimintaan, Ojanen sanoo.