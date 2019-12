Saako ”Isis-lapset” tuoda Suomeen ilman äitejään? 5 kysymystä Haavisto-kohusta

IS kokosi keskeisiä kysymyksiä, joita asiasta nousseen kohun aikana on herännyt.

Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten palauttamiseen ja ulkoministerin toimintaan asian ympärillä liittyy edelleen vastaamattomia kysymyksiä.

Ilta-Sanomat on kertonut kuluneen viikon aikana laajasti operaatiosta, jota viranomaiset ovat valmistelleet al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten palauttamiseksi. Leirillä arvioidaan olevan noin kymmenen naista ja noin 30 lasta, joiden kohtalosta on muodostunut vaikea soppa Suomen päättäjille ja viranomaisille.

Valmisteluja on tehty koko syksyn ajan, sillä vaikeissa oloissa olevien suomalaisten on arveltu voivan pyrkiä kotimaahan koska tahansa. IS uutisoi asiasta ensimmäisen kerran jo 20. marraskuuta, jolloin viranomaiset kertoivat Turkin Syyriassa aloittaman hyökkäyksen voivan vauhdittaa leirillä olevien suomalaisten paluuta. Ulkoministeriön sisällä mukana olevien viranomaisten yhteistyöverkostoa on kutsuttu nimellä ”Operaatio Korpi”.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminta operaation ympärillä on puhuttanut sen jälkeen, kun IS kertoi Haaviston pyrkineen painostamaan ulkoministeriön virkamiestä noutamaan lapsia leiriltä konsulikyydillä. IS kokosi keskeisiä kysymyksiä, joita asiasta nousseen kohun aikana on herännyt.

Kurdiviranomaiset päästivät kesäkuussa al-Holin leiristä pois yli 800 Isis-taistelijoiden vaimoa ja lasta. Vapautetut olivat kaikki syyrialaisia.

1. Kuka on päättänyt ja mitä?

Poliittisesti tulenarkaa päätöstä leirillä olevien naisten ja lasten palauttamisesta ei Suomen johdossa ole toistaiseksi tehty. Isisin kalifaattiin muuttaneet naiset ja aivopestävinä kasvaneet lapset voivat Supon mukaan muodostaa turvallisuusuhan palattuaan Suomeen, ja paluun järjestäminen jakaa poliitikkoja. Helsingin Sanomien haastattelussa 3. joulukuuta Haavisto totesi, että mitään ”siunausta” tai poliittista linjausta asiaan ei ole olemassa.

IS:n tietojen mukaan Haavisto olisi ainakin jossain vaiheessa halunnut ratkaista hankalan tilanteen määräämällä konsulipäällikkö Pasi Tuomisen tarvittaessa kotiuttamaan al-Holin suomalaisia konsulikyydillä. Tällöin operaatio olisi tapahtunut virkavastuulla, eli mahdolliset seuraamukset olisivat langenneet poliitikkojen tai ulkoministeriön sijaan yksin Tuomiselle.

IS:n haltuunsa saama pöytäkirja paljastaa, että Tuomista oltiin siirtämässä toisiin tehtäviin. Tuomisen kokema ahdistus tilanteesta paljastuu hänen alivaltiosihteerille lähettämästään sähköpostista, jonka IS sai haltuunsa. Tuominen kirjoitti pelkäävänsä, että operaation toteuttaja voisi jopa päätyä vankilaan.

Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hänen mukaansa lasten palauttamisesta liittyvistä suunnitelmista on informoitu presidenttiä, hallitusta ja myös eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa.n saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa, todetaan viime viikon perjantaina pidetyn ministeriön konsulipalveluiden osastokokouksen pöytäkirjassa.

Lokakuussa ulkoministeriö siirsi al-Holiin liittyvät asiat Tuomisen vastuulta tehtävään erikseen nimitetylle virkamiehelle. Helsingin Sanomien mukaan kurdien kanssa neuvottelevalla virkamiehellä on tarvittaessa valtuudet tehdä paikan päällä virkavastuulla päätös lasten ja heidän huoltajiensa evakuoimisesta Suomeen.

2. Mitä Haaviston ja Tuomisen välillä tapahtui?

IS:n tietojen mukaan Haavisto hermostui Tuomiselle tämän kieltäydyttyä yhteistyöstä palautusasiassa ja siirsi tämän syrjään tehtävästään. Siirtopäätöksen taustalla kerrotaan vaikuttaneen myös Venäjän viisumien myöntämisestä syntynyt kiista.

IS:n kysyttyä asiasta Haavisto ei suoraan kieltänyt erimielisyyttä Tuomisen kanssa.

– En ole mielestäni äkkipikaisinta sorttia. Mutta itselleni on kyllä hengittänyt niskaan tämä oikeuskanslerin linjaus, Haavisto vastasi viitaten al-Holin suomalaisten palautuksia koskevaan päätökseen.

Haavisto on sen sijaan kiistänyt, että Tuominen olisi siirretty pois tehtävästään, ja on puhunut luonnollisesta työkierrosta ministeriössä. IS:n tiistaina haltuunsa saama pöytäkirja kuitenkin osoittaa, että Tuomista oltiin jo siirtämässä toisiin tehtäviin.

Suunnitelmissa on muutos konsulipalveluiden johdossa. Päätöksiä tehtäneen lyhyen ajan sisällä. Tilanne on poikkeuksellinen ja harvinainen, totesi ministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen ministeriön konsulipalvelujen osastokokouksessa viime viikon perjantaina.

Jo lokakuussa ministeriö siirsi al-Holin leirin asiat Tuomiselta tehtävään erikseen nimitetylle henkilölle. Haavisto on väittänyt tämän olleen ainoa ministeriön tehtävänkuviin liittyvä muutos. IS:n haastattelemat ulkoministeriön virkamiehet ovat kuitenkin puhuneet Tuomisen ”syrjäyttämisestä”, joka on aiheuttanut hämminkiä työyhteisössä.

Keskiviikkona Haavisto kertoi Ylen A-Studion haastattelussa keskustelleensa Tuomisen kanssa puolentoista tunnin ajan ja pyytäneensä syntyneitä väärinkäsityksiä anteeksi. Hän kiisti edelleen väitteen, jonka mukaan konsulipäällikkö olisi siirretty syrjään tehtävistään, mutta myönsi tehtävistä olleen ”ristiriitaisia käsityksiä”, jolloin on ”katsottu, onko sitten muita mieluisia tehtäviä”.

– Hän on pätevä virkamies, osaava virkamies, ja on totta kai tervetullut jatkamaan tässä konsulipäällikön tehtävässä, Haavisto sanoi.

3. Jätettiinkö eduskunta pimentoon?

Maanantai-iltana pitämässään tiedotustilaisuudessa Haavisto kertoi, että lasten palauttamisesta liittyvistä suunnitelmista on informoitu presidenttiä, hallitusta ja myös eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa. Aiemmin samana päivänä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) oli syyttänyt Haavistoa ”Isis-lapsien kotiuttamistoimiin” liittyvien tietojen pimittämisestä.

Seuraavana päivänä Haavisto kävi selittämässä asiaa valiokunnalle, joka hyväksyi selvityksen. Äänestyksessä Niikko ja kaksi muuta valiokunnan perussuomalaista äänestivät hyväksymistä vastaan.

Haaviston selvityksiä on pidetty riittämättöminä myös kokoomuksessa. Keskiviikkona kokoomuksen eduskuntaryhmä jätti kirjallisen kysymyksen ulkoministerin toiminnasta.

Kokoomus muun muassa kysyy, onko hallitus antanut ulkoministeriölle luvan evakuoida al-Holin leirin suomalaisia ilman valtioneuvoston erityisharkintaa ja onko kotiuttamisessa ryhdytty jo toimeen. Samalla halutaan tietää, onko Haavisto antanut virkamiehelle ohjeita, joita tämä ei ole halunnut noudattaa.

– Eduskunnan saatava koko totuus. Näytää, että (Haaviston) puheet ja julki tullut erityisavustajan sähköposti ovat ristiriidassa. Lisäselvitykset välttämättömiä. Tämä on vakava paikka, kirjoitti kokoomusedustaja Sari Sarkomaa Twitter-tilillään.

4. Onko suunnitelmissa ollut pelkkien lasten hakeminen Suomeen?

IS:n paljastaman suunnitelman kiistanalaisimpiin yksityiskohtiin kuuluu ajatus al-Holin leirillä olevien lasten kotiuttamisesta ilman vanhempiaan. Lasten erottaminen vanhemmistaan voisi rikkoa ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut.

Maanantaina Haavisto kiisti tällaisen suunnitelman ja selitti tällaisen olevan jo lähtökohtaisesti mahdotonta, sillä leiriä pyörittävä Syyrian kurdihallinto ei päästä lapsia yksin pois alueelta paitsi poikkeustapauksissa.

IS:n haltuunsa saamassa sähköpostissa Pasi Tuominen kirjoittaa alivaltiosihteerille, että ministeriössä on ainakin keskusteltu pelkkien lasten palauttamisesta ja että asia on herättänyt hämmennystä virkakunnassa.

Lasten palauttamisesta puhutaan myös Haaviston erityisavustajan Joel Linnainmäen kirjoittamassa muistiossa, jonka IS sai haltuunsa.

Lähtökohtana on, että ainakin lapset Al-Holin leiriltä saadaan turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja tarvittaessa nopeasti, jos turvallisuusriskit alueella kasvavat, muistiossa todetaan.

Tuomas Pöysti on epäsuorasti valtuuttanut ulkoministeriön hoitamaan kotiuttamista parhaaksi näkemällään tavalla.

Tiistaina Haavisto kiisti jyrkästi, että lasten palauttamista ilman omaisia olisi valmisteltu.

– En ole ollut kuullut hankkeesta jossa lapsia ilman äitejään tuotaisiin Suomeen, koska jo viime kesänä selvisi kurdiviranomaisten hyvin vahva näkemys, että he eivät suostu näiden perheiden hajottamiseen, hän sanoi.

Ajatus pelkkien lasten palauttamisesta voi olla peräisin oikeuskanslerin lokakuussa antamasta ratkaisusta, jonka ohjaamana Haavisto on kertonut toimineensa. Ratkaisussa oikeuskansleri Tuomas Pöysti huomauttaa lasten ja huoltajien erottamiseen liittyvästä lainsäädännöllisestä ongelmasta.

Oikeudellisessa arviossaan Pöysti kuitenkin päätyy puoltamaan sitä, että ”valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin lapset.”

5. Velvoittiko ja valtuuttiko oikeuskansleri toimimaan?

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lokakuussa antama ratkaisu on noussut keskeiseen rooliin Haaviston selittäessä toimintaansa asiassa.

– Tässä tilanteessa oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa. Kotiuttamisen jälkeen ryhdyttäisiin Suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten huostaanottoihin, oikeuskansleri totesi.

Pöystin mukaan sekä leirin vaikeat olosuhteet että aikuisiin liittyvä turvallisuusuhka huomioon ottaen on mahdollista, että Suomen viranomaiset pyrkisivät ”tapauskohtaisen arvion” perusteella kotiuttamaan lapsen hänen elämänsä turvaamiseksi, vaikka huoltajan suostumusta ei saataisikaan.

Pöysti kävi myös selittämässä tapahtumia eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle Haaviston lisäksi. Ennen kuulemisia Pöysti totesi medialle, ettei ratkaisussa kyse ollut päätöksestä tai käskystä vaan vastauksesta hänelle tehtyihin kanteluihin.

– (Se) ei kehota mihinkään. Hallitukset ja viranomaiset toimivat, oikeuskansleri sanoi.

Kun Haavistolle kerrottiin oikeuskanslerin todenneen, ettei ratkaisu ollut ohjeistus, ministeri totesi ratkaisun sanoman olevan kuitenkin selvä.

– Siellä näkyy hyvin selkeästi, millä tavoin lasten etu ja oikeudet pitäisi tässä tapauksessa toteuttaa, Haavisto sanoi.

Helsingin Sanomien haastattelussa Pöysti kuitenkin korosti viranomaisten omaa harkintaa ja huomautti, ettei ratkaisu mitenkään velvoita sellaisiin toimiin, joita ulkoministeriössä on käynnistetty.

– Tässä on erittäin paljon harkintavaltaa eikä juridinen tulkintani velvoita mihinkään nimenomaiseen toimintatapaan, Pöysti sanoo HS:lle.

Epäsuorasti Pöysti on valtuuttanut ulkoministeriön hoitamaan kotiuttamista parhaaksi näkemällään tavalla. Niin kauan kuin suomalaisia auttava konsulivirkamies toimii yhteistyössä muiden suomalaisten viranomaisten kanssa, on toiminta lainopillisesti kestävää vaikka pohjana ei olisi poliittista periaatepäätöstä.

Voidaanko tällainen päätös sälyttää yksittäisen virkamiehen vastuulle, jos oikeuskanslerin linjauksiakin voi tulkita kahteen suuntaan?