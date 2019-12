Ministeriön sisältä tuli kovasanainen ulostulo, Haavisto reagoi heti – vastaa UM:n työntekijöiden kysymyksiin

Parikka tivasi kirjeessään muun muassa sitä, miksi ulkoministeriön omaa väkeä on pidetty pimennossa kohun taustoista ja pitäisikö heidän tietonsa työpaikkansa asioista median kautta.

– Tämä syksy on ollut EU-puheenjohtajuuden vuoksi poikkeuksellinen hektinen, ja silloin yhteydenpito henkilökuntaan ja osastoihin on jäänyt puutteelliseksi. Kannan tästä täyden vastuun ja olen luvannut tammikuussa kiertää osastot ja tavata henkilökuntaa entistä intensiivisemmin erityisesti Helsingissä, Haavisto kirjoittaa.

– Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu kommunikaatio henkilöstön kanssa. Syksyn kiireinen ohjelma on asettanut siihen erityisen paljon haasteita. Samalla on ollut vaikeita tehtäviä hoidettavana, kuten suomalaisten lasten hädänalainen tilanne Syyriassa. Tämä on asettanut erityisiä haasteita myös henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen suhteen, koska Syyrian suomalaisiin liittyvät asiat ja viranomaisyhteistyö ovat olleet äärimmäisen luottamuksellisia asioita. Sen vuoksi esimerkiksi näistä asioista vastaavan virkahenkilön tehtäviä ja toimenkuvaa ei ole hallinnossa avattu laajemmin.