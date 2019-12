Vaikka turvallisuustilanne on huonontunut Irakissa sen jälkeen kun Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta huomautuksen turvapaikanhakijan kuolemaan johtaneesta palautuspäätöksestä, Suomi pyrkii silti solmimaan palautussopimuksen Irakin hallituksen kanssa, tiedotteessa kerrotaan.

– Suomen tulee tunnustaa, että Irakiin, missä hallitus on viime kuukausina tapattanut 400 ja haavoittanut 19 000 ihmistä, ei voi turvallisesti palauttaa ketään.

Torstaina kello kolmen aikaan mielenosoitus oli vielä hyvin pieni ja viraston edustalla seisoskeli vain muutamia henkilöitä. He kertoivat jatkavansa mielenosoitusta niin kauan kuin on tarpeen. Telttoja ja muita leiriytymistarvikkeita he kertovat saavansa myöhemmin päivän aikana.