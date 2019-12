Rekkakuski Jani ikuisti jäätävän näyn aamulla Pihtiputaalla – ”Ihmettelin, kun vastaan tullut tukkiauto ajoi kävelyvauhtia”

– Lähdimme ajamaan hiekka-auton perässä. Vastaantuleva kaveri sanoi, että tie on jäässä noin neljän kilometrin kaistaleen, kunnes vaihtuu kunnan raja.

Tiellä on ollut ongelmia talvikunnossapidon kanssa aiemminkin. Teiden kunto vaihtelee muutenkin Janin mukaan paljon.

– Osissa paikoissa kaikki on viimeisen päälle, toisissa melkein pitää jotain sattua, ennen kuin ruvetaan asialle mitään tekemään. Se on kurjaa. Minusta talvikunnossapidon pitäisi olla itsestäänselvyys. Tuntuu, että hiekka on kultaakin kalliimpaa nykyään, kun siinä niin säästellään.