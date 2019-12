Kovasanainen ulostulo ulkoministeriön sisältä – ”Kenen kautta ministeri vaatinut Tuomisen siirtämistä?”

IS kertoi aiemmin, kuinka Tuominen syrjäytettiin konsuliosaston päällikön tehtävistä, kun hän ei suostunut ottamaan ”elämän ja kuoleman” kysymykseksi luonnehdittua päätöstä al-Holin leirin lasten kotiuttamisesta omille harteilleen. Haavisto kiisti myös eilen väitteen, että Tuominen olisi siirretty syrjään tehtävistä, mutta myönsi, että tehtävistä on ollut ”ristiriitaisia käsityksiä”, jolloin on ”katsottu, onko sitten muita mieluisia tehtäviä”. Haavisto myös toivotti Tuomisen tervetulleeksi jatkamaan tehtävässä.

– Hyvässä työpaikassa kriisit käsitellään aina myös oman henkilökunnan kanssa. Avoin keskustelukulttuuri on toimivan työyhteisön ydin. Näin ei ole meillä nyt tapahtunut, vaan olemme joutuneet keräämään tietomme pääasiassa mediasta ja huhupuheista käytäviltä. Sisäisesti asiasta on tiedotettu vain konsulipalveluissa, jossa osastosta vastaava alivaltiosihteeri on käynyt puhumassa. Me muut olemme informaatiossa lähinnä Ilta-Sanomien varassa.