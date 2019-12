– Yön mittaan on tullut yksi ilmoitus lisää ja asiaa selvitellään järjestäjän kanssa parhaillaan, kertoo ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista.

Kujalan mukaan ilmoituksen on jättänyt Soldiers of Odin -ryhmittymä.

– Keskustelemme heidän kanssaan sopivasta paikasta mielenosoitukselle. Lähtökohta on se, että Suomessa saa mielenosoituksen järjestää kunhan se ei ole olennaisesti lainvastainen.

Soldiers of Odin kertoo verkkosivuillaan järjestävänsä itsenäisyyspäivänä Turvallinen Suomi takaisin -mielenosoituksen.

Helsingin poliisi on varautunut itsenäisyyspäivään suurella henkilöstömäärällä.

– Kyllä meillä on töissä merkittävä määrä poliiseja normaaliin perjantaihin verrattuna. Henkilöstöä on tullut myös muualta Suomesta. Resursseja on satamäärin, mutta tarkemmin en lähde kommentoimaan.