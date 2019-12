Kela tiedottaa, että Forssasta Tampereelle matkalla ollut postipaketti on kadonnut matkalla Forssasta Tampereelle. Kadonnut lähetys sisälsi Kelan etuuksiin liittyviä asiakirjoja, joissa on asiakkaiden henkilötietoja.

Tiedotteen mukaan Posti haki Kelan Forssan palvelupisteestä helmikuussa paketin, jota ei ole sen koommin tavoitettu. Paketti sisälsi noin 50 henkilön hakemuksia ja muita asiakirjoja. Pääosa asiakirjoista on Kelan käsityksen mukaan työttömyysajan ilmoituksia.

Paketti lähetettiin Forssan palvelupisteestä Kelan skannauskeskukseen Tampereelle. Paketin seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan. Pakettia ei ole kuitenkaan merkitty Postin seurantajärjestelmässä luovutetuksi tai toimitetuksi vastaanottajalle, eikä se ole saapunut perille Tampereelle.

Kela kertoo tiedotteessaan jäljittäneensä pakettia yhteistyössä Postin kanssa toukokuun puoliväliin, jolloin Posti ilmoitti lopettavansa etsinnän. Postin mukaan on mahdollista, että paketista on irronnut lähetyslomake ja paketti on tallessa Postin tiloissa.