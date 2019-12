”Päihittää uudemmat versiot” – suomalaisten kaapit pursuavat vanhoja ja uskollisia kodinkoneita, jotka kestävät ja kestävät ja kestävät ja kestävät ja kes...

”Tässä äitini "ikuinen sähkövatkain". Kukaan ei muista, kuinka vanha se on, mutta se on ollut käytössä myös isoäidilläni niin kauan kuin äitini muistaa. Vatkain on edelleen käytössä ja se on kestänyt myös vahinkoputoamiset yläkaapista. Voitaneen siis puhua laatutuotteesta”, kirjoittaa IS:n lukija.