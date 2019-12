Kaatuneet suomalaiset sotilaat on haudattava kotiseudun multaan – talvisodan jo alettua syntyi ainutlaatuinen päätös

Kirkkomaahan on kiinnitetty riveittäin siroja kiviä, joihin on kaiverrettu toinen toistaan nuorempien miesten nimiä. On yhteinen muistomerkki ja havuoksista punottu muistoseppele. Hautakivissä toistuvat samat sukunimet. Näky on useimmille tuttu, oltiinpa sitten ison kaupungin tai pienen pitäjän hautuumaalla.