Tuula rakentaa unelmien kakkoskotia, Riitta osti 70€:n rintsikat – näin Siilinjärven Eurojackpot-miljonäärit pistivät rahat liikkeelle

Tontti on täydellinen. Se antaa suuren järven rannalla etelään, kirkkaana iltana kaukana horisontissa häämöttävät Kuopion valot. Rantaan mahtuvat niin vene, moottorikelkka kuin uimapaikka lastenlapsille. Ohuen lumiharson alta pilkistävä maasto on puolukka- ja mustikkamätästä.

– Se on meidän juttu. Ei tarvitse leikata nurmikkoa, sanoo tontin uusi omistaja Tuula.

Tuula ei ole eläkeläisnaisen oikea nimi. Hän esiintyy peitenimellä, sillä hän on yksi Siilinjärven Eurojackpot-miljonääreistä. Elokuun lopussa kunnassa pelattiin 50 osuuden porukkapeli, jolla napsahti 92 miljoonan euron päävoitto. Se tarkoitti noin 1,8 miljoonaa euroa jokaiselle.

Kolme kuukautta myöhemmin rahat ovat jo alkaneet näkyä niin voittajien kuin koko seudun elämässä. Tuulalle ja hänen miehelleen vajaa kaksi miljoonaa on tarkoittanut haaveiden toteutumista.

– On jotenkin niin seesteinen olo, kun ei tarvitse pankista lainaa. Eikä tarvitse pyytää tarjouksia, vaan voi ottaa sen, mikä miellyttää, Tuula kertoo vanhan saunarakennuksen pienessä tuvassa, katse järvenselässä.

Ensi kesänä uusi hirsimökki on valmis. Siihen tulee kaksi makuuhuonetta, sauna ja kaikki modernit mukavuudet. Pihalla reissuja odottaa tänä syksynä vaihdettu matkailuauto.

– Varmaan vain sitten nautitaan elämästä. Tässä on kaikki, mitä tarvitsee, kun vain terveyttä riittäisi, Tuula miettii.

– Pankilta on kysytty ennen kaikkea apua arjen raha-asioihin ja talouden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Kun asunnot on vaihdettu ja auto hankittu, suurimpana asiana on ollut mielessä omien lasten auttaminen, kertoo Pohjois-Savon Osuuspankin sijoitusjohtaja Kati Moilanen.