Hän sanoo samalla, etteivät ilmoituksen tekijät aina ymmärrä karjankasvatusta. He luulevat, että eläimiä pidetään väkisin ulkona. He eivät näe, että sonnit pääsevät halutessaan katon alle pahnoille.

– On tuttavia, joilla on käyty tekemässä kerta toisensa jälkeen valvontakäyntejä. Joku kohtuus olisi hyvä olla. Jos on paikka, jossa on kerta toisensa jälkeen todettu puhtaat paperit, voisi miettiä, lähdetäänkö joka ilmoituksen jälkeen valvomaan.