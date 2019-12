Helsingin poliisi on päättänyt kieltää uusnatsien kokoontumisen itsenäisyyspäivänä.

– Mielenosoituksen tarkoituksena on rasistisen ja väkivaltaisen sanoman levittäminen julkisuuteen niin kadulla kuin tietoverkoissakin, perustellaan poliisin päätöksessä.

Päätöksen taustalla on se, että Kohti vapautta -liikettä pidetään uudistettuna versiona Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä (PVL), jonka Korkein oikeus on määrännyt väliaikaiseen toimintakieltoon.

Kohti vapautta -liike on kiistänyt, että sen toiminta olisi kielletyn PVL:n jatkumo.

Poikkeuksellinen päätös

Kokoontumisen kieltäminen ennakkoon on hyvin harvinaista. Poliisitarkastaja Konsta Arvelin poliisihallituksesta ei muista toista vastaavaa tapausta.

– Lähtökohta on kuitenkin se, ettei kokoontumisvapautta voida ennakolta kieltää. On hullunkurinen ajatus, että länsimaisessa oikeusvaltiossa esivalta puuttuisi yksilön oikeus- ja vapauspiiriin ennakolta.

Kohti vapautta -liikkeen tapaus on kuitenkin tätä mutkikkaampi. Yksi peruste ennakkokiellolle on, että liike on jo nyt esitutkinnan kohteena.