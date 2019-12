Lähipäivät lauhaa – etelään luvassa jopa yli viisi astetta lämmintä

Maan länsiosassa sää on poutaista ja aurinko näyttäytyy. Illaksi sää poutaantuu myös muualla maassa.

Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista.

Sää on lauhaa, lämpötila on etelä- ja länsiosassa 2 - 6 astetta, muualla maassa lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Itä-Lapissa on viitisen astetta pakkasta.