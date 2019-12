Miksi al-Holin leiristä nousi iso riita? 10 keskeistä kysymystä ja vastausta

Al-Hol sijaitsee Koillis-Syyriassa. Siellä asuu kymmeniä tuhansia äärijärjestö Isisin kukistetusta ”kalifaatista” evakuoituja siviilejä. Se on suuri, vankilan kaltainen pakolaisleiri, ja sen nimi merkitsee kirjaimellisesti ”suomaata”.

Mutta miksi al-Hol on niin kiistanalainen ja hankala asia Suomelle? Pitäisikö leirin suomalaiset naiset ja lapset noutaa kotiin?

– Se on kauhean vaikea kysymys, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila IS:lle.

– Henkilökohtaisesti olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että jos lähdetään sen tyyppiseen operaatioon, että ollaan isompaa ryhmää tuomassa, se vaatii poliittisen, valtioneuvostotason päätöksen. Sitä me virkamiehet emme virkavastuulla pysty tekemään, se on liian iso.

Varhilan käsityksen mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto on kyllä pitänyt valtioneuvoston informoituna suomalaisten tilanteesta, mutta valtioneuvoston yksimielistä kantaa mahdollisista kotiuttamistoimista ei ole:

Juuri tällä hetkellä tilannetta mutkistaa se, että Antti Rinteen johtama toimitusministeristö on poliittisesti rampa – se ei näin isoa poliittista päätöstä pysty tekemään. Ratkaisut tehdään vasta Rinteen seuraajan johdolla.

IS kokosi seuraavaan vastauksia kysymyksiin al-Holin leiristä ja siellä olevista suomalaisista.

1. Millainen al-Holin leiri on?

Leiri sijaitsee Syyrian koillisosassa, ja siellä oli marraskuun loppupuolella 68 700 ihmistä vankeuden kaltaisissa oloissa. Asukkaat on evakuoitu terroristijärjestö Isisin aiemmin hallitsemilta alueilta, ja heistä 94 prosenttia on naisia ja lapsia: Isis-taistelijoiden leskiä, vaimoja ja jälkeläisiä. Leiriä vartioi ja siitä vastaa aluetta valvova Syyrian kurdihallinto asevoimineen. Maan pääkaupungissa Damaskoksessa sijaitseva presidentti Bashar al-Assadin hallitus ei tätä hallintoa ole tunnustanut.

2. Miksi al-Hol on noussut Suomessa kiistakysymykseksi?

Leirillä on noin 10 suomalaista naista ja noin 30 suomalaislasta. Osa naisista on kantasuomalaisia, osa maahanmuuttajataustaisia, ja heidän kohtelustaan käydään kiivasta poliittista keskustelua. Omaiset, ihmisoikeusasiantuntijat ja monet humanitaariset järjestöt vaativat naisten ja lasten kotiuttamista Suomeen. Kotiuttamisen vastustajat pitävät sekä naisia että lapsia turvallisuusuhkana.

Niin kauan kuin suomalaiset ovat Syyriassa, he ovat konsulipalvelulain piirissä, ja toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Tilanne muuttuu, jos leiriläiset saapuvat Suomeen. Tällöin esimerkiksi mahdollisista lastensuojelutoimista vastaavat palaajien asuinkunnat.

Ulkoministeri Haavisto kiisti tiistaina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle, että ulkoministeriö olisi tehnyt konkreettisen suunnitelman suomalaisten tuomiseksi niin sanotulla konsulikyydillä kotiin. Hän tosin myönsi, että sitä ja muita vaihtoehtoja ”selvitellään tapauskohtaisesti”. IS uutisoi maanantaina , että Haavisto olisi painostanut ulkoministeriön konsuliosastoa toteuttamaan lasten evakuoinnin.

5. Miksi ulkoministeriöllä on kiire hoitaa asiaa?

Ulkoministeriö on joutunut kovan paineen alle, mutta ongelman ratkaisemiseksi ei ole löydetty hyviä vaihtoehtoja. Kansliapäällikkö Varhilan mukaan sekä Pöystin linjaus että erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittavat Suomen huolehtimaan suomalaislapsista. Asiaan liittyy silti hyvin monia kysymyksiä:

– Voidaanko edes ajatella, että lapsia lähdetään tuomaan ilman vanhempiaan? Mikä on se trauma ja riski, jos perheet erotetaan? Luovuttavatko kaikki vanhemmat lapsiaan?

Tästä on ristiriitaisia kannanottoja. Suojelupoliisi on esittänyt huolen siitä, että naispuoliset Isis-aktivistit integroituisivat Suomen “jihadistiseen alamaailmaan” ja olisivat vaarallisia. Terrorismitutkijat Antti Paronen ja Juha Saarinen kirjoittivat kesäkuun lopussa IS:ssa, ettei Isis-naisia pidä hakea kotiin. Naiset ovat heidän mukaansa saattaneet olla yhtä aktiivisia toimijoita Isis-järjestössä kuin miehet, vaikka he eivät ole kantaneet aseita.