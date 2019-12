Murhatuksi epäillyn varusmies-Millan ruumiin sijainti yhä mysteeri – ”Olosuhteet erittäin haastavat etsimiseen ja löytymiseen”

Etsintöjä on suoritettu toistuvasti muun muassa Someron ja Somerniemen alueilla, joissa kadonnut Milla Aronen ja epäilty olivat yhdessä liikkuneet.

Kesäkuussa kadonneen 21-vuotiaan somerolaisen Milla Arosen ruumista ei ole löydetty kuukausien etsinnöistä huolimatta.

– Vihjeitä on jonkin verran tullut, ja niitä on sitä mukaa tarkasteltu, kun on katsottu ne tärkeäksi ja asiaan liittyväksi. Mutta mitään sen isompaa läpimurtoa ei ole siitä huolimatta tullut, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jarkko Toivonen Keskusrikospoliisista.

Viimeksi maastoetsintöjä vainajan löytämiseksi suoritettiin viime viikolla.

– Sen jälkeen (etsintöjä) ei ole suoritettu. Olosuhteetkin ovat muuttuneet, kun on lumi maassa ja päivät ovat hyvin lyhyitä.

– Ei toivoa saa menettää, mutta totta kai nämä olosuhteet ovat erittäin haastavat etsimiseen ja löytymiseen. Jos ei ole mitään varteen otettavaa vihjettä tai tietoa saatavissa, niin kyllähän se hyvinkin haastavaa on. Mutta tutkintaa jatketaan ja sen ohella etsimistä.

Laajoja ja pitkäkestoisia etsintöjä on suoritettu Someron, Somerniemen ja Oinasjärven alueilla. Arosen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi jossain kyseisistä alueista 8.–9. kesäkuuta välisenä yönä.

Poliisi pitää myös mahdollisena, että Arosen ruumis olisi siirretty tekopaikalta jossain vaiheessa muualle.

Rikosnimikkeenä tapauksessa on epäilty murha, josta epäillään vuonna 1995 syntynyttä miestä. Esitutkinnan perusteella Poliisin mukaan Aronen ja henkirikoksesta epäilty ovat olleet yhdessä liikkeellä epäillyn harmaalla Volvolla kahtena peräkkäisenä yönä 7.–9. kesäkuuta.

Toivonen ei avaa, miksi he liikkuivat tuolloin yhdessä.

Toivosen mukaan Aronen ja epäilty tunsivat toisensa, koska he olivat olleet aikaisemmin seurustelusuhteessa.

– Mutta mikä se tilanne on silloin (kesäkuussa) ollut, niin se on ollut erilainen. Mutta en voi sitä tässä vaiheessa avata, että mitä se on kaiken kaikkiaan ollut, Toivonen sanoo.

Kaksikko oli liikkunut Someron ja Somerniemen alueilla, joissa on syrjäisiä maasto- ja metsäalueita sekä vesistöjä. Arosen matkapuhelimen teletapahtumat päättyvät Someron keskustaan 9. kesäkuuta kello 8 aamulla.

Viimeinen havainto Arosesta tehtiin lauantai-iltana 8. kesäkuuta, kun hänet nähtiin kerrostalokotinsa pihalla Someron keskustan lähistöllä.

Arosen oli tarkoitus palata katoamisyötä seuraavana päivänä 9. elokuuta suorittamaan varusmiespalvelustaan Porin prikaatiin Säkylään.

1995 syntynyt mies vangittiin elokuun lopussa todennäköisin syin taposta epäiltynä, mutta krp tiedotti myöhemmin syksyllä rikosnimikkeen muuttuneen murhaksi.

– Olosuhteet ja esitutkinnassa saatu tieto osoittavat sitä, että tässä olisi suunnitelmallisuutta taustalla, Toivonen perustelee murha-rikosnimikettä.

Epäilty kiistää syyllistyneensä henkirikokseen. Syytteen nostamisen määräpäivä tapauksessa on 9. tammikuuta 2020.

Tutkinnanjohtaja ei ota kantaa epäillyn henkirikoksen mahdolliseen motiiviin tai kuulustelujen sisältöön.

Poliisi tiedotti kuitenkin lokakuun lopulla, että epäilty olisi tavoitellut itselleen taloudellista hyötyä käyttämällä uhrin henkilötietoja hankkiakseen pikaluottoja ja kirjautuessaan tämän verkkopankkiin.

– Arosen pankkikortilla on tehty Someron keskustan Osuuspankin automaatilta 9. kesäkuuta kello 7.36 nostoyritys, jossa henkilö on ollut kasvot peitettynä. Ennen nostoyritystä epäilty on ollut liikkeellä Volvo V70 -autolla Someron kaupungissa keskustan pohjoispuolella, josta hän on siirtynyt pankkiautomaatille. Tämän jälkeen epäilty on ajanut Salon Kruusilaan, josta paluu Somerolle on tapahtunut noin kello 10.30 aikaan, Toivonen kertoi tiedotteessa marraskuussa.

Poliisi toivoo edelleen yleisöltä vihjeitä epäillyn liikkeistä ajalta ennen ja jälkeen epäillyn henkirikoksen.