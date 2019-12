Antti Rinteen unelma kaatui puolessa vuodessa – näin lyhyt ura pääministerinä eteni

Rinne on enemmän kabinettien kuin puhujalavojen ja tv-studioiden taituri. Niitä taitoja tarvittiin, kun hän varmisti sen, että piti paikkansa Sdp:n johdossa. Vahvin uhkaaja Antti Lindtman pelattiin taitavasti sivuun. Sitten Rinteen jälleenvalinta Lahden puoluekokouksessa vuonna 2017 oli läpihuutojuttu.

Hallitusneuvottelujen taituri

Varomattomat sanat

Rinteen poliitikon rutiinin puute kuitenkin näkyi pian. Syyskuussa hän tapasi EU-puheenjohtajamaan pääministerin ominaisuudessa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. He puhuivat Brexitistä.

– Totesimme molemmat, että Boris Johnsonin on nyt aika tuottaa omia esityksiä kirjallisesti – jos niitä on olemassa. Jos esityksiä ei tule syyskuun loppuun mennessä, asia on sitten ohi, Rinne ilmoitti Pariisissa.