Kurvinen: keskustan epäluottamus kerrottu ”eilen kahdesti ja tänään kolmannen kerran”

– Me tavattiin pääministeriä äsken, ja oikeastaan se sama viesti, mitä ollaan kerrottu sunnuntaista asti hänelle. Ei olla tyytyväisiä niihin selvityksiin, mitä ollaan saatu ajankohtaiseen Posti-asiaan liittyen. Keskustan eduskuntaryhmällä ja puoluehallituksella ei ole luottamusta Antti Rinteeseen. Keskusta on hyvin sitoutunut tähän hallitusohjelmaan ja hallituspohjaan, Kulmuni sanoi.

– Haluamme saada maahan toimintakykyinen hallitus. Keskusta voi olla sellaisessa hallituksessa, jossa on samat puolueet ja sama hallitusohjelma. Mutta se, että pääministerinä on henkilö, johon keskusta ei luota, niin se on se tilanne.