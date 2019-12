Kotimaa

Sää lauhtuu alkuviikon pakkaspäivien jälkeen

Idässä on hieman pilvisempää ja maan lounaisosassa tulee paikoin lumikuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on aluksi runsaampaa ja paikoin sataa lunta, poutaisinta on lännessä. Illalla sää muuttuu maan pohjoisosassakin selkeämmäksi ja poutaisemmaksi.Lännen ja luoteen välinen tuuli on maan eteläosassa heikkoa tai kohtalaista, Lapissa paikoin jopa navakkaa ja puuskissa voimakasta.Päivälämpötila on länsirannikolla nollan vaiheilla, maan etelä- ja keskiosassa on pakkasta 2 – 6 astetta ja pohjoisosassa on pakkasta 3 - 8 astetta.Tiistaina pilvisyys lisääntyy vähitellen selkeämmän aamun jälkeen ja illalla lännessä tulee jo lumisateita, rannikon tuntumassa myös räntää ja vettä. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy lounaaseen.Päivälämpötila on länsirannikon tuntumassa paikoin suojan puolella, muualla maan etelä- ja keskiosassa on pakkasta 2 - 8 astetta ja pohjoisosassa on pakkasta 8 - 13 astetta,Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosan lumi- ja vesisateet väistyvät kaakkoon. Maan pohjoisosassa sataa paikoin vielä illallakin, enimmäkseen lunta, mutta jäätäväkin sade on mahdollista. Heikko tai kohtalainen tuuli on laajalti lännenpuoleista, Lapissa etelänpuoleista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0 - 5 astetta, Lapissa lämpötila vaihtelee Perämeren rannikon nollan vaiheilta Pohjois-Lapin paikoin noin 10 pakkasasteeseen.