Poliisilla piiritystilanne Järvenpäässä – asunnossa aseistautunut henkilö

https://twitter.com/IUPoliisi/status/1201238157951414273

Poliisi piirittää asuntoa Puistotiellä Järvenpäässä. Asunnossa on aseistautunut henkilö, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä.Poliisin mukaan tilanteesta ei ole vaaraa sivullisille.– Poliisi on paikalla ja selvittää tilannetta, poliisi kertoo Twitterissä.Silminnäkijän mukaan paikalla on poliisin karhuryhmä, poliisiautoja ja ambulansseja.