Kotimaa

Kaakko 19 -sotaharjoituksen paluumarssit näkyvät liikenteessä alkuviikolla

Kaakko 19 -sotaharjoituksen paluumarssit näkyvät liikenteessä alkuviikolla

1.12. 20:08

Eniten ajoneuvoja on liikkeellä keskiviikkona.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaakko 19 -sotaharjoituksen paluumarssit alkavat maanantaina ja jatkuvat keskiviikkoon. Eniten ajoneuvoja on liikkeellä keskiviikkona, kerrotaan Puolustusvoimista. Pian päättyvä Kaakko 19 on Puolustusvoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus.



Maanantaina Santahaminan ja Dragsvikin varuskuntien varusmiehet ja kantahenkilökunta palaavat Valkjärveltä. Tiistaina palataan Utista, Savitaipaleelta ja Voikkaalta Parolaan. Keskiviikkona tieliikenteessä näkyvät joukot, jotka palaavat Vekaranjärveltä, Haminasta ja Utista varuskuntiinsa Parolaan, Säkylään ja Riihimäelle. Moottorimarssiosastot liikkuvat enimmillään 80 kilometrin tuntivauhtia.



Kaakko 19 -harjoitukseen on osallistunut noin 12 000 henkilöä: varusmiehiä, reserviläisiä sekä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa.