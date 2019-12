Kotimaa

Lääkepula kiristynyt entisestään – apteekit tahtovat lisäoikeuksia lääkevaihtoon: ”Maalaisjärkeä”

Farmaseutti saa vaihtaa vain rinnakkaislääkkeeseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Häiriöitä tänä vuonna jo yli tuhannessa lääkkeessä





Tuotanto takkuaa kaukana

Tulossa kuluttajaa avittava verkkohaku