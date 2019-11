Kotimaa

Mies kuoli junan alle Helsingin Tapanilassa

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies menehtyi jäätyään pikajunan alle Helsingissä lauantai-iltapäivällä, paikallinen poliisi kertoi Twitterissä.Onnettomuus tapahtui Tapanilan asemalla noin kello kolmen aikaan iltapäivällä. Poliisi oli muutama tunti tapahtuman jälkeen siinä käsityksessä, että tapahtuma olisi ollut onnettomuus.Mieheen osunut juna oli IC-juna, jonka ei ollut tarkoituskaan pysähtyä Tapanilassa, joka on paikallisjuna-asema. Junan vauhti oli törmäyshetkellä varsin kova.Onnettomuus aiheuttaa myöhästymisiä noin kello 19 saakka. Myöhästymisiä on paikallisjunissa I,K,P,R ja Z. Osa vuoroista on peruttu. Myös kaukojunaliikenteelle aiheutuu myöhästymisiä sekä Helsingin ja Tampereen että Helsingin ja Lahden välillä.Osa vuoroista on myös peruttu.Raivaustyöt onnettomuuspaikalla ovat jo päättyneet.Poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä.