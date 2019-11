Kotimaa

Puolustusvoimain komentaja kiteytti kansallisessa muisto­juhlassa talvisodan tärkeimmän opetuksen – lue puhe s

Puolustusvoimain komentajan koko puhe

Tämä muistotilaisuus

Sotakokemus oli kaikille raskas. Taistelut rintamalla, läheisen kuolema, evakkomatka tai kotikaupungin pommitukset jäivät ikuisiksi ajoiksi mielen syvänteihin.

Suomen itsenäisyyden kannalta ratkaisevaa oli suomalaisten luja tahto puolustaa omaa maataan ja kansaansa. Miehet kantoivat vastuun puolustustaistelusta, mutta myös naisten rooli oli puolustuskyvyn kannalta merkittävä.

Sotien tärkein opetus

Sotien tärkein opetus on rauha. Rauha on niin arvokas asia, että sitä pitää vaalia kaikin keinoin.

Puolustusvoimien suorituskyky

Vähintään yhtä tärkeää on turvata se vahva maanpuolustustahto, joka meillä suomalaisilla veteraanien perintönä on.

Vahva usko tulevaisuuteen

Kiitollisena