Kotimaa

Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta jalankulkusäästä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006326486.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmatieteen laitos antoi varoituksen mahdollisesti vaarallisesta jalankulkusäästä Manner-Suomen seitsemään eteläisen maakuntaan.Varoen on syytä askeltaa alueella Varsinais-Suomesta Etelä-Savoon sekä niistä etelään sijaitsevissa maakunnissa.Sää on tänään Suomessa valtaosin poutaista ja selkeää.Päivällä maanteillä on tavanomainen ja hyvä talvinen ajokeli, kerrottiin aamulla sekä Ilmatieteen laitokselta että valtakunnallisesta tieliikennekeskuksesta Tampereelta.Ensi yönä lähellä puoltayötä Käsivarren Lappiin kuitenkin saapuu lumisateita, jotka heikentävät ajokeliä. Osaltaan liikennesäätä Käsivarressa heikentää silloin myös kova tuuli.Koko Suomessa lämpötila pysyy tänään pakkasen puolella. Päivälämpötilat ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan lähellä ajankohdan keskiarvoja.Suomen kaikille merialueille on annettu täksi päiväksi varoitus kovasta tuulesta. Lisäksi Perämerellä on voimassa jäätämisvaroitus.