Kotimaa

Kylmä ilma otti koko Suomen otteeseensa





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006326344.html

Foreca kertoo lauantain sään olevan laajalti poutainen ja selkeä tai puolipilvinen. Maan itäisimmässä osassa pilvisyys on runsasta ja tulee lumikuuroja. Lumikuuroja ajautuu mereltä paikoin myös maan länsiosaan.Päivälämpötila on lounaisrannikolla nollan tuntumassa, muualla maan etelä- ja keskiosassa on yhdestä viiteen pakkasastetta. Pohjoisimmassa Suomessa lämpötilat voivat laskea noin 10 pakkasasteen tuntumaan.Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee ja länsiluoteisen ilmavirtauksen mukana tulee paikoin lumikuuroja. Lapin ylitse liikkuu syvä matalapaineen keskus, samalla tuuli yltyy voimakkaaksi ja paikoin sataa lunta. Päivälämpötila on lounaisrannikolla vähän nollan yläpuolella, maan etelä- ja keskiosan sisämaassa on heikkoa pakkasta. Maan pohjoisosasa on pakkasta enimmäkseen viidestä kymmeneen astetta.