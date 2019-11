”Tämä on yksityisalue, häivy kuvaamasta” – koiran haukunnasta huolestuneelle eläinsuojelijalle sakot salakatselusta

Kotimaa

”Tämä on yksityisalue, häivy kuvaamasta” – koiran haukunnasta huolestuneelle eläinsuojelijalle sakot salakatse

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut, keskiyöllä vieraan talon pihapiiriin Etelä-Savossa luvatta menneen ja käyntiään kielloista huolimatta kännykkäkamerallaan videoineen naisen salakatselusta 500 euron sakkoon ja 300 euron kärsimyskorvaukseen talon isännälle. Syytteen kotirauhan rikkomisesta käräjäoikeus hylkäsi.Koira-alan ammattilaiseksi ja eläinsuojelijaksi itsensä käräjäoikeudelle esitellyt 59-vuotias nainen oli mennyt vuosi sitten heinäkuussa yöllä tarkistamaan, miksi koira haukkuu. Se oli tehnyt sitä jo viitenä yönä ja haukunta oli hänen mukaansa yhtäjaksoista ja jatkuvaa.Haukkumistapa oli naiselle vieras, joten hän oli huolissaan koirasta. Eläinsuojelijana hän katsoi velvollisuudekseen tarkistaa oliko koiralla jokin hätä ja toimia sen mukaan.Kännykkäkameran videotoiminnan aktiivisena eläinsuojelijana tunnettu nainen oli pihapiiriin mennessään laittanut päälle turvatakseen itsensä tulevilta Facebook-keskusteluilta ja syytöksiltä.Hänellä oli kertomansa mukaan pitkä historia talon väen kanssa. Siihen oli sisältynyt muun muassa herjaamista, häirintää, maalittamista, asioiden vääristämistä ja valehtelua.Naisella ei kertomansa mukaan ollut tarkoitus kuvata, vaan äänittää koiran haukkuminen ja seurustelunsa koiran kanssa siltä varalta, että häntä tullaan syyttämään, jostain mitä hän ei ole tehnyt.Hän kuitenkin jatkoi kuvaamista vielä sen jälkeen, kun ulos tullut talon isäntä oli useita kertoja kieltänyt häntä kuvaamasta ja käskenyt poistua paikalta. Mies oli tunnistettavissa videosta sekä kuvan että äänen perusteella. Hän oli muun muassa sanonut naiselle suoraan: " Tämä on yksityisalue, häivy kuvaamasta."Käräjäoikeuden mukaan nainen syyllistyi kuvatessaan salakatseluun, etenkin kun häntä oli kielletty kuvaamasta ja käsketty poistumaan paikalta. Naisen perustelut kuvaamiselleen eivät käräjäoikeuden mielestä oikeuttaneet häntä siiten.Sitä vastoin syytteen kotirauhan rikkomisesta käräjäoikeus hylkäsi. Oikeuden näkemyksen mukaan naisella oli hyväksyttävä syy käydä tarkistamassa, että koiralla on kaikki hyvin. Hän ei myöskään tunkeutunut pihapiiriin salaa, eikä salaillut toimintaansa siellä.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta Itä-Suomen hovioikeudelta.