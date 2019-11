Kotimaa

Yksi loukkaantui linja-auton suistuttua tieltä Kolarissa – kyydissä 50 matkustajaa

Linja-auton kyydissä oli sekä suomalaisia että englantilaisia.

Yksi loukkaantui linja-auton ajauduttua ulos tieltä Lapissa Kolarissa, Lapin pelastuslaitokselta kerrotaan. Linja-auton kyydissä oli 50 matkustajaa, joista osa on suomalaisia ja osa englantilaisia. Lapin pelastuslaitoksen mukaan ihmisiä oli päässyt omin neuvoin ulos linja-autosta.



Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja, pelastuslaitokselta kerrotaan. Ulosajon syy ei ole tiedossa. Linja-auton kyydissä olleille on järjestetty jatkokuljetus.



Onnettomuus sattui ennen kello kahta iltapäivällä Ylläsjärventiellä. Pelastustyöt ovat käynnissä onnettomuuspaikalla, ja tie on ainakin osin suljettu liikenteeltä.