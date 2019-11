Kotimaa

Luunsa murtanut vanhus jätettiin käytävälle – hoitajille tuomio heitteillepanosta

Lapin käräjäoikeus on tuominnut kolme asumisyksikössä työskennellyttä työntekijää sakkoihin hoidettavan heitteillepanosta. Työntekijät eivät auttaneet lattialle kaatunutta vanhusta, joka mursi sääriluunsa kaatumisen yhteydessä.Kaikki kolme asumisyksikössä työskennellyttä naista saivat 20 päiväsakon suuruisen tuomion.Tapaus sattui lappilaisen kunnan hoivayksikössä lokakuussa 2017. Yli 70-vuotias muistisairas asukas käveli yksikön käytävällä rollaattorinsa kanssa. Aggressiivisesti käyttäytynyt hoidettava sylkäisi yhtäkkiä yhtä hoitajaa kasvoille, jolloin tämä käänsi nopeasti rollaattoria pois päin.Hoidettava kaatui lattialle, löi päänsä ja mursi sääriluunsa. Kukaan hoitajista ei hälyttänyt paikalle apua. Potilas nostettiin istumaan käytävälle ja hoitajat poistuivat paikalta jättäen liikuntakyvyttömän naisen istumaan lattialle.Hoivayksikön asukas on ollut käytävän lattialla apua saamatta noin 11 minuuttia, kunnes paikalle on sattumalta tullut palveluesimies. Hän löysi kaatuneen itkeskelemästä ja harmissaan lattialta.Oikeuden mukaan hoitajat eivät ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin hoidettavansa auttamiseksi lukuun ottamatta sitä, että hänet on nostettu istuvaan asentoon lattialle.– Kaksi hoitajaa on pääosin seissyt seinän vierustalla katsomassa tilannetta tekemättä elettäkään auttamiseksi. Välillä he ovat poistuneet paikalta suorittamaan muiden asukkaiden hoitotoimenpiteitä palaten kuitenkin lähelle tekemättä hänen auttamisekseen mitään, oikeus totesi katsottuaan valvontakameroiden tallenteita tapahtumista.Oikeuden mielestä tuomitut ovat nähneet kaatumisen ja heidän pitäisi tietää, että vanhuksen kaatumisesta seuraa varsin todennäköisesti todennäköisesti lonkan tai jonkun muun luun murtuminen.Kaatumisen uhrin vammat vaativat leikkaushoitoa. 78-vuotias nainen kuoli pari viikkoa tapahtumien jälkeen.