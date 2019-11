Kotimaa

Rovaniemeläisupseeri vainosi puolisoaan – vei armeijan rynnäkkökiväärin, lippaita ja patruunoita kotiinsa

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut rovaniemeläisen yliluutnantin 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen seitsemästä eri rikoksesta. Hovioikeus piti Lapin käräjäoikeuden antaman tuomion ennallaan, mutta hylkäsi syytteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.Hovioikeus on 26.11.2019 määrännyt yliluutnantin päästettäväksi vapaaksi. Entinen puoliso on hakenut hänelle kahden vuoden mittaista laajennettua lähestymiskieltoa samasta päivämäärästä lukien.Hovioikeus tuomitsi miehen vainoamisesta, laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, törkeästä ampuma-aserikoksesta, palvelusrikoksesta ja kavalluksesta.Oikeuden mukaan yliluutnantti on tahallaan rikkonut puolustusvoimien asemateriaalin säilytyksestä annettuja ohjeita jättämällä palauttamatta Rovaniemen varuskunnan asevarastolta 21.9.2018 palvelusammuntoja varten haltuunsa kuittaamansa rynnäkkökiväärin, kolme lipasta ja 21 rynnäkkökiväärin patruunaa.Ammuttuaan palvelusammunnat mies on vienyt rynnäkkökiväärin, lippaat ja patruunat kotiinsa ja säilyttänyt niitä siellä, kunnes poliisi on takavarikoinut ne 30.10.2018. Lisäksi miehen auton keskikonsolista on löytynyt veitsi.Käräjäoikeuden mielestä mies vei aseen kotiin suunnitellessaan rikosta entistä puolisoaan kohtaan.Mies on kertonut ottaneensa rynnäkkökiväärin kotiinsa, koska oli suunnitellut tappavansa itsensä. Hän oli halunnut viettää viimeisen viikon lastensa kanssa ennen tekoa. Tämän viikon jälkeen hän oli kuitenkin hylännyt itsemurha-ajatuksen huomatessaan kuinka paljon lapset tarvitsivat häntä.Veitsi oli ollut autossa, koska hän oli sillä aukaissut postipaketin, minkä jälkeen veitsi oli vain jäänyt autoon, mies selvitti.Hovioikeus katsoo, että asiassa ei ole näytetty upseerin tehneen päätöstä puolisonsa surmaamisesta, joten syyte törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta on hylättävä.