Kotimaa

Sää pakastuu koko maassa viikonloppuna

Juuri nyt

Iltaa kohden sateet muuttuvat lumeksi myös muualla maan länsiosassa. Tuuli kääntyy vähitellen luoteeseen.Lämpötila on aluksi maan etelä- ja keskiosassa 3 - 7 astetta, Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla on pakkasta 0 – 3 astetta ja Lapissa on pakkasta 3 - 15 astetta. Illaksi lämpötila laskee myös maan länsiosassa pakkaselle.Lauantaiksi sää pakastuu koko maassa. Yksittäisiä lumikuuroja voi tulla vielä etenkin itärajalla sekä maan pohjoisosassa. Sää on pääosin poutaista ja aurinko näyttäytyy yleisesti.Pakkasta on 0 - 5 astetta, itärajalla sekä maan pohjoisosassa pakkasta on noin 10 astetta.Sunnuntaina sää jatkuu pääosin poutaisena ja pilvisyys vaihtelee, jokunen heikko lumikuuro voi myös tulla. Lounaistuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on nollassa tai vähän pakkasella, maan pohjoisosassa pakkasta on 7 - 15 astetta.