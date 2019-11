Kotimaa

Ajokeli on tänään huono tai erittäin huono lähes koko maassa

kylmenee nopeasti lännestä alkaen. Ilmatieteen laitoksen mukaan säässä tapahtuu raju muutos maan etelä- ja keskiosissa, kun lämpötila laskee lyhyessä ajassa viisi astetta, ja vesisade muuttuu sakeaksi lumisateeksi.– Samalla ajokeli muuttuu jopa erittäin huonoksi, Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä.Ilmatieteen laitos varoittaakin, että perjantaina lähes koko maassa ajokeli on mahdollisesti vaarallinen tai vaarallinen. Vaaralliseksi ajokelin ennustetaan muuttuvan aamusta alkaen lumi- tai räntäsateen ja sään pakastumisen takia Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.Suurimmassa osassa muuta maata ajokeli on tai on muuttumassa tänään huonoksi muun muassa räntä- tai lumisateen takia. Ainoastaan Utsjoella, Inarissa, Enontekiöllä ja Ahvenanmaalla ei ole voimassa varoitusta heikentyneestä ajokelistä.– Sää on hyvin epävakaista koko maassa, Ilmatieteen laitoksen myöhään eilen julkaistussa ennusteessa sanotaan.Yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa yöllä laajalti vettä tai räntää. Pohjoisessa ja osin Pohjanmaalla sateet tulevat lumena, ja sateet muuttuvat etelässäkin lumeksi.