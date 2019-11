Kotimaa

Postilakon alettua lähetetty kirje saapui perille – 400 metrin matkaan kului 17 päivää

Postilakko

Yksi kirjeistä jo perillä

700 pakettikäsittelijää kiistan keskiössä

alkoi maanantaina 11.11.2019. IS testaa, miten lakko vaikutti kirjeiden kuljettamiseen. IS lähetti neljä ykkösluokan kirjettä pääpostista Helsingistä maanantaina aamulla kello 9.38. Yksi kirjeistä lähti Ouluun, yksi Turkuun, yksi Helsinkiin ja yksi kirjattuna Tampereelle.Postilakko päättyi kun kiistan osapuolet, työnantajapuolta edustava Palta sekä työntekijäjärjestö PAU antoivat keskiviikkona 27.11. kello 10 jälkeen vastauksensa sovintoesitykseen. Molemmat hyväksyivät sovintoesityksen.Lakon päättyminen saikin vauhtia kirjeiden kulkuun.Ensimmäinen kirje saapui vastaanottajalle eli Sanomataloon vihdoin torstaina 28.11.2019. Kyseessä oli siis normaalina ykköspostina Sanomataloon osoitettu kirje. Pääpostin ja Sanomatalon välinen matka on noin 400 metriä. Kirje teki siis matkaa lakon takia 17 päivää.Työntekijäpuolta oli hiertänyt varsinkin 700 pakettikäsittelijän siirtäminen Postin tytäryhtiön palvelukseen ja Teollisuusliiton neuvotteleman työehtosopimuksen piiriin.Työehtokiistaan löytyi lopulta ratkaisu, joka koski postialan varsinaisen työehtosopimusta ja 700 pakettilajittelijan työehtoja. Posti Palvelut liittyi Paltan jäseneksi paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta. Toteutettu liikkeenluovutus siis pysyy voimassa, ja pakettilajittelijat pysyvät Posti Palveluiden palveluksessa. Heidän työehtonsa määräytyvät kuitenkin Paltan ja PAUn nyt hyväksytyn työehtosopimuksen mukaan.PAUn mukaan lakot päätyttyä työntekijät palasivat seuraavaan mahdolliseen vuoroon.